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Сёмин рассказал, почему в «Локомотиве» не стали продлевать с ним контракт 

RT на русском и ещё 87 4 часа назад
Семин объяснил свой уход из «Локомотива»
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему руководство клуба не захотело продлевать с ним контракт.
«Причина расставания руководителей «Локомотива» со мной заключается в том, что я для них — не ручной тренер и в определённых моментах им мешаю. Подчёркиваю: не клубу, а лично им. Что касается сроков — ясно, что с Николичем договорились раньше, чем об этом было объявлено. Но в тот момент не предполагали, что чемпионат России продолжится, — поэтому контракт с ним и заключили с 1 июня. Все внутри клуба об этом прекрасно знали. Менять эту ситуацию руководство «Локомотива» не стало. Почему — спрашивайте у Анатолия Мещерякова», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что если по мнению руководства клуба он не выполнил поставленные перед ним задачи, то было бы правильно, чтобы и они ушли в отставку.
«И генеральному директору, и совету директоров в полном составе, и тренеру. Ведь они меня назначали и утверждали, они продлевали со мной контракт. А значит, должны нести за это ответственность», — добавил специалист.
Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Он покинул команду 31 мая в связи с истечением контракта.
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Футбол , Анатолий Мещеряков , Томислав Николич , Юрий Семин , Локомотив
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