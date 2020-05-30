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Назван самый прибыльный футбольный клуб России 

Lenta.ru 3 часа назад
Назван самый прибыльный футбольный клуб России
Фото: РИА Новости
Санкт-петербургский «Зенит» — снова самый прибыльный футбольный клуб в России. Полный рейтинг опубликовал «Интерфакс».
В 2019 году выручка «Зенита» составила 11,31 миллиарда рублей. Это ниже показателей 2018 года (11,47 миллиарда рублей). Прибыль клуба по итогам 2019 года составила 547 миллионов рублей.
На втором месте рейтинга расположился столичный «Локомотив». Выручка клуба в 2019 году составила 6,14 миллиарда рублей. «Спартак» на третьей строчке. Выручка красно-белых в указанном отчетном периоде составила 5,4 миллиарда рублей.
Самым убыточным клубом России (в абсолютных показателях) стал «Краснодар». Убытки клуба составили 1,97 миллиарда рублей. Выручка «быков» при этом — 2,95 миллиарда рублей.
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