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Футболиста АПЛ обокрали на полмиллиона фунтов 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Футболиста АПЛ обокрали на полмиллиона фунтов
Фото: Susana Vera / Reuters
Неизвестные обокрали алжирского полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза. Об этом сообщает The Sun.
Злоумышленники проникли в пентхаус 29-летнего игрока клуба Английской премьер-лиги (АПЛ), похитив наручные часы, украшения, а также футболки из коллекции Мареза. Им удалось отследить местоположение алжирца, прежде чем совершить кражу.
Общая сумма урона составила полмиллиона фунтов. В частности, воры завладели часами Richard Mille стоимостью в 230 тысяч долларов.
14 мая стало известно об ограблении форварда «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли. Преступники угрожали футболисту ножом и нанесли ему несколько ударов. Они забрали из дома англичанина драгоценности и часы.
Марез дважды становился чемпионом Англии. Сперва он выиграл турнир в составе «Лестер Сити». А в сезоне-2018/2019 стал обладателем золота АПЛ уже вместе с клубом из Манчестера.
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