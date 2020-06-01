Болельщики определили лучший стадион в РПЛ 

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Стадион футбольного клуба "Краснодар" стал победителем в голосовании за лучшую арену в чемпионате России, сообщается на странице Российской премьер-лиги (РПЛ) в Instagram.

В финале опроса стадион "быков" обошел домашнюю арену петербургского "Зенита" . 57% фанатов отдали голос в пользу краснодарской арены.

Стадион "Краснодар" был введен в эксплуатацию в октябре 2016 года. Он вмещает 35 179 зрительских мест.

Ранее первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев заявил, что матчи "Краснодара" и "Сочи" в чемпионате России пройдут без зрителей.