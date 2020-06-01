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Болельщики определили лучший стадион в РПЛ 

Газета.Ru и ещё 17 2 часа назад
Болельщики определили лучший стадион в РПЛ
Фото: fckrasnodar.ru
Стадион футбольного клуба "Краснодар" стал победителем в голосовании за лучшую арену в чемпионате России, сообщается на странице Российской премьер-лиги (РПЛ) в Instagram.
В финале опроса стадион "быков" обошел домашнюю арену петербургского "Зенита". 57% фанатов отдали голос в пользу краснодарской арены.
Стадион "Краснодар" был введен в эксплуатацию в октябре 2016 года. Он вмещает 35 179 зрительских мест.
Ранее первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев заявил, что матчи "Краснодара" и "Сочи" в чемпионате России пройдут без зрителей.
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Футбол , РПЛ , Зенит
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