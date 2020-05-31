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Малафеев покинул «Зенит» 

Майк Габриелян и ещё 11 42 минуты назад
Малафеев покинул «Зенит»
Фото: РИА Новости
Вячеслав Малафеев заявил, что покидает футбольный клуб «Зенит». В составе питерцев он провёл 25 лет — сначала в амплуа футболиста, а затем как спортивный менеджер.
«Мне 41 год, и больше половины жизни я провел в этом клубе. В 1995 году заключил первый контракт. С 1999 — играю в основном составе, а последние 3 года работаю спортивным менеджером… Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт», — написал спортсмен в инстаграме.
По его словам, 25 лет жизни прошли не просто так, впереди много интересного и перспективного.
⠀Малафеев поблагодарил руководство, коллег, футболистов, болельщиков «Зенита» за понимание и поддержку.
«Пора получать новые знания и опыт. До встречи, «Зенит»! — подытожил ветеран команды.
Малафеев выиграл с «Зенитом» чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной России в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы. Карьеру футболиста завершил в 2016 году.
Ранее «Рамблер» сообщал, что дочь Малафеева объяснила решение заняться наркоторговлей из-за нехватки денег.
Видео дня. Роспотребнадзор разрешил пускать болельщиков на трибуны
Комментарии
Футбол , Вячеслав Малафеев , УЕФА , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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