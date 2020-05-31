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«Футбол уже никогда не будет прежним» 

Майк Габриелян и ещё 10 56 минут назад
«Футбол уже никогда не будет прежним»
Фото: РИА Новости
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о влиянии коронавируса на мировой футбол. В интервью El Pais cпортсмен признал, что трудно сосредоточиться на футболе, учитывая огромное влияние коронавируса.
«Ситуация так или иначе повлияла на всех. Особенно тяжело пришлось тем, кто потерял близких. Они даже не смогли попрощаться с ними. Я думаю, что в кризис было много негативных вещей. Но нет ничего хуже, чем потерять людей, которых ты любишь больше всего. Меня это безумно огорчает, это кажется мне несправедливым. Футбол, как и жизнь в целом, я думаю, уже никогда не будут прежними», — сказал Месси.
Чемпионат Испании по футболу стартует 11 июня. «Барселона» постарается сохранить лидерство в соперничестве с мадридским «Реалом».
«Амбиции всё те же: выиграть все, что можно. Я думаю, что мы в хорошей форме, чтобы сделать это», — сказал Месси.
Из-за Covid-19 футбольные чемпионаты были прерваны почти во всем мире. Однако несколько крупных футбольных лиг в Европе уже возобновили или планируют вскорости возобновить сезон 2019-2020 годов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
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Футбол , Лионель Месси , Юрий Семин , Реал , Локомотив
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