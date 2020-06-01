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«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком 

Газета.Ru и ещё 49 3 часа назад
«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак продолжит работу с сине-бело-голубыми.
Как информирует официальный сайт петербуржцев, соглашение со специалистом был продлено по схеме "2+1".
Напомним, что Семак возглавил "Зенит" в 2018 году и в первом же сезоне привел клуб к победе в чемпионате России.
Что же касается текущего сезона, то петербургская команда с 50 очками в 22 турах лидирует в турнирной таблице РПЛ.
Напомним, что большинство топ-лиг Европы в настоящий момент приостановлено или вовсе завершено из-за пандемии коронавируса. Чемпионат России возобновится 21 июня.
Ранее Семин призвал руководителей "Локомотива" уйти в отставку.
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Футбол , Волейбол , Сергей Семак , Зенит , Локомотив
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