«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком 

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Как информирует официальный сайт петербуржцев, соглашение со специалистом был продлено по схеме "2+1".

Напомним, что Семак возглавил "Зенит" в 2018 году и в первом же сезоне привел клуб к победе в чемпионате России.

Что же касается текущего сезона, то петербургская команда с 50 очками в 22 турах лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, что большинство топ-лиг Европы в настоящий момент приостановлено или вовсе завершено из-за пандемии коронавируса. Чемпионат России возобновится 21 июня.