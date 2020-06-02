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СМИ: Семин может возглавить тульский «Арсенал» 

Спорт РИА Новости и ещё 31 1 час назад
Стало известно о будущей работе Семина
Фото: РИА Новости
Юрий Семин может стать новый главным тренером тульского "Арсенала", сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации источника, 73-летний тренер может возглавить команду из Тулы в следующем сезоне.
В мае стало известно, что "Локомотив" отказался продлевать контракт с Семиным. С 1 июня новым главным тренером столичного клуба стал сербский специалист Марко Николич. Ранее Семин призвал призвал уйти совет директоров "Локомотива" со своих постов в полном составе.
Семин возглавлял "Локомотив" с 2016 года, также он работал в московском клубе с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством тренера "Локомотив" трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз завоевывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.
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Футбол , Марко Николич , Юрий Семин , Локомотив
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