«Барселона»: наш клуб не перестает бороться с расизмом 

Каталонская "Барселона" выступила с официальным заявлением, в котором осудила проявления расизма, передает сайт команды.
"В "Барселоне" мы не перестанем бороться с проблемой расизма. Мы убеждены, что это наше обязательство. Любые случаи притеснения людей по причине их пола, сексуальной ориентации, происхождения или цвета кожи являются симптомами пандемии, которая касается каждого", — говорится в заявлении.
В текущем сезоне чемпионата Испании сине-гранатовые занимают первое место, набрав 58 очков.
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