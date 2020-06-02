Опубликовано расписание матчей РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что матчи РПЛ возобновятся 19 июня, писал NEWS.ru.
⚡️️ #ТинькоффРПЛ возобновится 19-го июня!
Расписание матчей ⤵️
💻 https://t.co/n2Dw02wMaE pic.twitter.com/ZxiqHTtd95— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 2, 2020
15 июня исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня и объявил о досрочном завершении первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Позже Роспотребнадзор согласовал с РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками после возобновления сезона.