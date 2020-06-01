Семак прокомментировал продление контракта

Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о переговорах по поводу продления соглашения клубом по схеме "2+1".
Российский специалист заметил, что его впереди ждет сложная, но очень интересная работа.
"Это доверие со стороны руководства. Никакой неопределенности не было, как и спорных вопросов. Все просто и понятно.
Правда, процесс продления контракта немного затянулся из-за коронавируса", — цитирует Семака официальный сайт петербуржцев.
Напомним, что Семак возглавил "Зенит" в 2018 году и в первом же сезоне привел клуб к победе в чемпионате России. Что же касается текущего сезона, то петербургская команда с 50 очками в 22 турах лидирует в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что "Спартак" и "Локомотив" поспорят за полузащитника "Кайсериспора".