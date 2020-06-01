Семак прокомментировал продление контракта

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Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о переговорах по поводу продления соглашения клубом по схеме "2+1".

Российский специалист заметил, что его впереди ждет сложная, но очень интересная работа.

"Это доверие со стороны руководства. Никакой неопределенности не было, как и спорных вопросов. Все просто и понятно.

Правда, процесс продления контракта немного затянулся из-за коронавируса", — цитирует Семака официальный сайт петербуржцев.