Опубликован календарь чемпионата России по футболу 

Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня. То есть, на два дня раньше, чем планировалось, сообщает «Интерфакс».

Первыми сыграют « Крылья Советов » и «Ахмат». Матч начнется в 18:00 по московскому времени. И в этот же день, двумя часами позже, на поле выйдут «Сочи» и «Ростов».

ЦСКА — 20 июня сыграют «Урал» — «Рубин», «Арсенал» — «Спартак» «Зенит» . 21 июня состоятся еще три игры: «Уфа» — «Тамбов», «Локомотив» — «Оренбург», «Краснодар» — «Динамо» . Заключительный 30-й тур запланирован 22 июня. Финал Кубка России пройдет 25 июля.