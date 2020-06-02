Опубликован календарь чемпионата России по футболу 

Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня. То есть, на два дня раньше, чем планировалось, сообщает «Интерфакс».
Первыми сыграют «Крылья Советов» и «Ахмат». Матч начнется в 18:00 по московскому времени. И в этот же день, двумя часами позже, на поле выйдут «Сочи» и «Ростов».
20 июня сыграют «Урал» — «Рубин», «Арсенал» — «Спартак» и ЦСКА — «Зенит». 21 июня состоятся еще три игры: «Уфа» — «Тамбов», «Локомотив» — «Оренбург», «Краснодар» — «Динамо». Заключительный 30-й тур запланирован 22 июня. Финал Кубка России пройдет 25 июля.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что трибуны будут заполнены до 10 процентов. «Это уже живой футбол с поддержкой зрителей, который возвращает эмоциональную атмосферу», отметил Чернышенко. Он также добавил, что «хоккей и баскетбол вернутся в августе».