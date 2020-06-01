В «Локомотиве» отреагировали на интервью Сёмина 

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о своём отношении к интервью бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
"Каждый человек имеет право что-то сказать. Я всегда относился и отношусь к Сёмину с громадным уважением, отмечая все его заслуги. Сожжены ли мосты после этого интервью? Земля круглая", — сказал Мещеряков.
73-летний Сёмин является самым успешным тренером в истории "Локомотива". В его активе 13 выигранных трофеев.
Легендарный наставник покинул свой пост в связи с истечением срока контракта. Его преемником стал серб Марко Николич.