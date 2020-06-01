Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
26 мая

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
0 1
Бавария Бавария
Байер
Байер
1 4
Вольфсбург Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
Фрайбург Фрайбург
27 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 2
Герта Герта
Унион
Унион
1 1
Майнц Майнц
Фортуна
Фортуна
2 1
Шальке-04 Шальке-04
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
0 1
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 1
Вердер Вердер
Герта
Герта
2 0
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
0 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 1
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
1 6
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
5 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Боруссия М Боруссия М
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Фортуна
Фортуна
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
16:30
Майнц Майнц
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
14:30
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
16:30
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
19:00
Кёльн Кёльн

В «Локомотиве» отреагировали на интервью Сёмина 

Soccer News 5 часов назад
В «Локомотиве» отреагировали на интервью Сёмина
Фото: Soccer News
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о своём отношении к интервью бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
"Каждый человек имеет право что-то сказать. Я всегда относился и отношусь к Сёмину с громадным уважением, отмечая все его заслуги. Сожжены ли мосты после этого интервью? Земля круглая", — сказал Мещеряков.
73-летний Сёмин является самым успешным тренером в истории "Локомотива". В его активе 13 выигранных трофеев.
Легендарный наставник покинул свой пост в связи с истечением срока контракта. Его преемником стал серб Марко Николич.
Видео дня. Роналду соскучился по футболу и вернулся к тренировкам
Soccer News: последние новости
Фанаты признали стадион "Краснодара" лучшим в РПЛ Фанаты признали стадион "Краснодара" лучшим в РПЛ Экс-президент "Локомотива" Смородская прокомментировала интервью Семина Экс-президент "Локомотива" Смородская прокомментировала интервью Семина Чугайнов: "Семин - первый тренер, при котором я заиграл во взрослый футбол" Чугайнов: "Семин - первый тренер, при котором я заиграл во взрослый футбол"
Футбол , Анатолий Мещеряков , Марко Николич , Юрий Семин , Локомотив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«От слова презерватив?»: Роднина опозорилась
«От слова презерватив?»: Роднина опозорилась
БАТЭ стал рекордсменом Беларуси
БАТЭ стал рекордсменом Беларуси
Джигурда бросил вызов Емельяненко
Джигурда бросил вызов Емельяненко
Футболист внезапно умер в 23 года
Футболист внезапно умер в 23 года
«Локомотив» попрощался с Семиным
«Локомотив» попрощался с Семиным
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
00:09
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
Фигурное катание
Чемпион мира найден мертвым в своем доме
00:39
Чемпион мира найден мертвым в своем доме
Летние виды спорта
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение