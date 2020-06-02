Полузащитнику ЦСКА Ахметову предстоит операция

Все новости на карте

Как сообщает пресс-служба клуба, 22-летнему футболисту предстоит артроскопия на левом плечевом суставе. Операция состоится сегодня, 2 июня, в Германии.

Отмечается, что сроки восстановления стану известны уже после игрока после оперативного лечения.

Ахметов играет за ЦСКА с 2018 года. В общей сложности в его активе 4 гола и 7 голевых передач в 60 матчах за армейцев.