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Полузащитник ЦСКА Ахметов перенесёт операцию 

RT на русском и ещё 14 2 часа назад
Полузащитнику ЦСКА Ахметову предстоит операция
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов перенесёт операцию на плече.
Как сообщает пресс-служба клуба, 22-летнему футболисту предстоит артроскопия на левом плечевом суставе. Операция состоится сегодня, 2 июня, в Германии.
Отмечается, что сроки восстановления стану известны уже после игрока после оперативного лечения.
Ахметов играет за ЦСКА с 2018 года. В общей сложности в его активе 4 гола и 7 голевых передач в 60 матчах за армейцев.
Ранее сообщалось, что Антон Миранчук выбыл на длительный срок из-за травмы.
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Футбол , Антон Миранчук , Ильзат Ахметов , ЦСКА
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