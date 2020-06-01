Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой 

31 мая Малафеев покинул пост заместителя спортивного директора петербуржцев.

"В 2018 году Роберто Манчини не захотел видеть Дзюбу в команде. Мне было необходимо найти ему новый клуб для аренды. Я искал варианты за границей, но ехать в Европу Артем не захотел. Я предлагал ему команды из чемпионатов Турции, Греции. Сложно было интегрировать Дзюбу в команду из более статусного чемпионата. Тем более, что он сам сказал: "Я не рассматриваю клубы за границей". Он заявлял, что я не захотел отпускать его? Это глупо. Передо мной поставили задачу как раз отпустить его. Дзюба говорит полную чушь. Раз я так не хотел отпускать его, как он оказался в тульском "Арсенале"?

Слова Дзюбы, что я вел себя "омерзительно"? Раз человек говорит подобное, он должен отвечать за них. Пусть объяснит, что я ему говорил. Трезво посмотрите на ситуацию: я, интеллигентный человек из Санкт-Петербурга, спокойный, рассудительный, и просто так начал ему говорить "омерзительные вещи"? Зачем?" — приводит слова бывшего спортсмена Metaratings.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне петербургская команда с 50 очками в 22 турах лидирует в турнирной таблице РПЛ.