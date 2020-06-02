Установлены правила для посещения матчей РПЛ 

Министр спорта Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о правилах, установленных для посещения матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Матыцин заявил, что при проведении соревнований будут соблюдены все требования Роспотребнадзора . Он отметил, что болельщикам разрешат вход на стадион только в масках и перчатках.

«Это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду», — добавил чиновник.

Ранее 2 июня стало известно, что розыгрыш Тинькофф РПЛ начнется 19 июня. Зрителям разрешат присутствовать на стадионах, но на трибунах должно быть занято не больше 10 процентов мест.