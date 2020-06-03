Игроки «Барселоны» отказались от сокращения зарплат

Игроки каталонской "Барселоны" отказались от повторного сокращения зарплат из-за пандемии коронавируса, передает RAC1.

Отмечается, что в течение трех месяцев футболисты клуба недополучали 17 процентов выплат. 23 мая президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу попросил игроков пролонгировать договоренность, но на более мягких условиях. Футболисты ответили отказом из-за того, что скоро возобновится чемпионат Испании.

В текущем сезоне Ла Лиги "Барселона" занимает первое место, набрав 58 очков.

Ранее пять игроков "Барселоны" переболели коронавирусом.