Тер Штеген останется в «Барселоне»

Немецкий голкипер Марк-Андре Тер Штеген заявил, что ни при каких условиях не уйдёт из «Барселоны» этим летом.

«Нет ни малейших шансов, что уйду из «Барсы» этим летом. Мой агент ввёл переговоры с клубом, но процесс затормозил коронавирус. Многие сейчас беспокоятся за свое здоровье и мы решили отложить переговоры.

Мне хорошо в «Барселоне», — приводит слова Тер Штегена Kicker.

Напомним, что действующий контракт немца рассчитан до лета 2022 года, однако голкипер требует повышения зарплаты из-за чего ранее стали распространяться слухи о его уходе. Одним из главных претендентов на Тер Штегена является «Ювентус».