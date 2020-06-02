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Марк-Андре Тер Штеген останется в «Барселоне» 

ИА Regnum и ещё 5 38 минут назад
Тер Штеген останется в «Барселоне»
Фото: Reuters
Немецкий голкипер Марк-Андре Тер Штеген заявил, что ни при каких условиях не уйдёт из «Барселоны» этим летом.
«Нет ни малейших шансов, что уйду из «Барсы» этим летом. Мой агент ввёл переговоры с клубом, но процесс затормозил коронавирус. Многие сейчас беспокоятся за свое здоровье и мы решили отложить переговоры.
Мне хорошо в «Барселоне», — приводит слова Тер Штегена Kicker.
Напомним, что действующий контракт немца рассчитан до лета 2022 года, однако голкипер требует повышения зарплаты из-за чего ранее стали распространяться слухи о его уходе. Одним из главных претендентов на Тер Штегена является «Ювентус».
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