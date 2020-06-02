Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
27 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 2
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Кёльн Кёльн
Фортуна
Фортуна
2 1
Шальке-04 Шальке-04
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
0 1
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
1 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
0 1
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
0 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 1
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
1 6
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
5 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Боруссия М Боруссия М
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Фортуна
Фортуна
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
16:30
Майнц Майнц
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
14:30
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
16:30
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
19:00
Кёльн Кёльн

Футболиста ЦСКА Ахметова прооперировали в Германии 

News.ru 3 часа назад
Ахметова прооперировали в Германии
Фото: News.ru
Полузащитнику московского футбольного клуба ЦСКА Ильзату Ахметову сделали успешную операцию в Германии.
Футболисту сделали артроскопию на левом плечевом суставе.
Надеюсь, больше вылетать не будет. Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул моё плечо на место, — написал Ахметов на своей странице в Instagram.
Ранее футболисты ЦСКА, находящиеся в Москве, сдали отрицательные тесты на коронавирус. Помимо этого, тесты на COVID-19 сдал весь тренерский штаб и административный состав команды. Они также показали отрицательный результат, писал NEWS.ru.
Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня.
Видео дня. Болельщиков российского футбола допустят на трибуны
News.ru: последние новости
Отнёсся к человеку как к животному: реакция спортсменов на убийство Флойда Отнёсся к человеку как к животному: реакция спортсменов на убийство Флойда Сёмин о последнем дне в «Локомотиве»: всё к Кикнадзе Сёмин о последнем дне в «Локомотиве»: всё к Кикнадзе Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
Футбол , Ильзат Ахметов , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зенит» опроверг сведения о выплате 347 млн руководству
«Зенит» опроверг сведения о выплате 347 млн руководству
Уехавший из России фигурист рассказал о протестах в США
Уехавший из России фигурист рассказал о протестах в США
УЕФА отреагировал на гибель Джорджа Флойда
УЕФА отреагировал на гибель Джорджа Флойда
Тарханов возглавит «Енисей»
Тарханов возглавит «Енисей»
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
00:09
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
Фигурное катание
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
00:11
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Футбол
«Разграблено и разрушено»: фигурист о бунтах в США
01:17
«Разграблено и разрушено»: фигурист о бунтах в США
Фигурное катание Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение