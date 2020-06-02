Ахметова прооперировали в Германии

Футболисту сделали артроскопию на левом плечевом суставе.

Надеюсь, больше вылетать не будет. Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул моё плечо на место, — написал Ахметов на своей странице в Instagram.

Ранее футболисты ЦСКА, находящиеся в Москве, сдали отрицательные тесты на коронавирус. Помимо этого, тесты на COVID-19 сдал весь тренерский штаб и административный состав команды. Они также показали отрицательный результат, писал NEWS.ru.

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня.