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Перебравшийся в США бывший игрок АПЛ рассказал о страхе перед местной полицией 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
Экс-игрок АПЛ рассказал о страхе перед полицией США
Фото: Andrew Couldridge / Reuters
Английский защитник «Реал Солт Лейк» Недум Онуоха признался, что не доверяет американским полицейским. Об этом он рассказал в интервью «Би-би-си».
«Не люблю это признавать, но по отношению к ним я испытываю страх и недоверие», — заявил 33-летний игрок обороны, перебравшийся в США в 2018 году. Онуоха прокомментировал и беспорядки в стране, спровоцированные смертью чернокожего охранника Джорджа Флойда.
«Люди и раньше пытались поднять шум. Я тоже старался. Но это замалчивали слишком долго. Хватит! Отрадно, что к протестам присоединились и белые», — признался Онуоха.
Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался 25 мая после грубого ареста.
Онуоха родился в Нигерии и вырос в Манчестере. В 2007 году футболиста приглашали выступать за сборную Нигерии, однако он отказался. С 2004 по 2012 год Онуоха защищал цвета «Манчестер Сити». С 2012 по 2018 год он выступал за «Квинс Парк Рейнджерс», после чего покинул Английскую премьер-лигу (АПЛ).
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Футбол , Реал , BBC News
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