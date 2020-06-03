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Хорватское издание назвало Широкова главным алкоголиком современного футбола 

RT на русском и ещё 8 3 часа назад
Россиянина назвали «главным алкоголиком футбола»
Фото: РИА Новости
Хорватское издание Sportske Novosti опубликовало материал о бывшем полузащитнике сборной России, «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и ЦСКА Романе Широкове под заголовком «Главный алкоголик современного футбола».
В статье говорится, что одного из лучших российских полузащитников карьера могла сложиться ещё лучше, если бы у него не было проблем с алкоголем.
«Он был одним из главных пьяниц среди футболистов, а его страсть к выпивке началась еще на ранней стадии карьеры. Когда ему был 21 год, он больше времени проводил в баре, чем на поле», — написано в тексте.
В материале также приводятся воспоминания Широкова о том периоде своей карьеры, который заявлял, что у него начались серьёзные проблемы из-за спиртного. Кроме того, отмечается, что футболисту помогла справиться с трудностями его девушка Катя, которая впоследствии стала его женой.
«Широков не сдался и через третью по силе лигу пробился в «Зенит», в 27 лет дебютировал за сборную России, а позже даже стал ее капитаном», — подвели итог в статье.
Ранее Широков рассказал о конфликте с экс-тренером «Спартака» Муратом Якином.
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Комментарии
Футбол , Роман Широков , Спартак , Зенит , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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