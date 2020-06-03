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Экс-скаут «Спартака» рассказал о работе с Каррерой 

RT на русском 4 часа назад
Экс-скаут «Спартака» рассказал о работе с Каррерой
Фото: РИА Новости
Бывший селекционер московского футбольного клуба «Спартак» Григорий Евтушенко признался, что у него не было тесных рабочих отношений с экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.
«Селекционеры обязательно должны лично общаться с тренером для лучшего взаимопонимания, но с Каррерой такого контакта не было. Пару раз пожали руки — и всё. В отличие, например, от времён Черчесова и Карпина. Они работали очень демократично и регулярно интересовались нашим мнением», — цитирует Евтушенко «Матч ТВ».
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московская команда впервые с 2001 года завоевала золотые медали чемпионата России по футболу, а также выиграла Суперкубок страны.
Ранее бывший скаут «Спартака» рассказал, какие футболисты могли перейти в клуб.
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Футбол , Массимо Каррера , Спартак
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