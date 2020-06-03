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«Французские времена». Александр Мостовой выложил архивное фото 

Чемпионат.com 3 часа назад
«Французские времена»: Мостовой выложил архивное фото
Фото: ТАСС
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой опубликовал в «инстаграме» новое фото. Спортсмен выложил фотографию из архива со времён выступления в чемпионате Франции.
«Французские времена», — подписал запись Мостовой.
Мостовой во Франции выступал с 1993 по 1996 годы. За это время он поиграл за «Кан» и «Страсбур». После успешной игры во Франции Мостовой перебрался в Испанию. В Примере он поиграл за «Сельту» и «Алавес». Карьеру Мостовой закончил в 2005 году.
За сборную России Мостовой провёл 50 матчей и забил 10 мячей. После этого он также некоторое время выступал за сборную России по пляжному футболу.
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Футбол , Александр Мостовой , СБОРНАЯ РОССИИ
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