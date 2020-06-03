«Французские времена»: Мостовой выложил архивное фото

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой опубликовал в «инстаграме» новое фото. Спортсмен выложил фотографию из архива со времён выступления в чемпионате Франции.

«Французские времена», — подписал запись Мостовой.

Мостовой во Франции выступал с 1993 по 1996 годы. За это время он поиграл за «Кан» и «Страсбур». После успешной игры во Франции Мостовой перебрался в Испанию. В Примере он поиграл за «Сельту» и «Алавес». Карьеру Мостовой закончил в 2005 году.

За сборную России Мостовой провёл 50 матчей и забил 10 мячей. После этого он также некоторое время выступал за сборную России по пляжному футболу.