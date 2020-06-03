«Арсенал» продлил контракт с Черевченко

Тульский "Арсенал" продлил контракт с главным тренером Игорем Черевченко , сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение специалиста и клуба рассчитано до конца сезона-2019/20. Подписание дополнительного контракта было продиктовано тем, что Российская премьер-лига (РПЛ) была приостановлена из-за пандемии коронавируса и возобновится только 19 июня.