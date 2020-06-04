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В ЦСКА сообщили о финансовых сложностях 

Soccer News и ещё 13 1 час назад
В ЦСКА сообщили о финансовых сложностях
Фото: Soccer News
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб лишился нескольких спонсоров из-за пандемии коронавируса.
"Тенденция ухода спонсоров наметилась, в том числе и у больших клубов; и нас это коснулось, к сожалению. Но здесь все объективно, мы понимаем, что у коллег сейчас серьезные проблемы, им не до рекламы и инвестиций в спорт. Поэтому мы ищем другие пути. Да, на какое-то время придется затянуть поясок, но ничего страшного в этом нет. Тем более что ЦСКА регулярно сталкивается с теми или иными сложностями, мы привыкли их преодолевать", — приводит слова Бабаева ТАСС.
Напомним, что некоторое время назад у ЦСКА сменился владелец. "Армейцы" не смогли выплатить кредит, который был взят на строительство стадиона, поэтому клуб перешел под контроль государственной корпорации ВЭБ.РФ. При этом президентом ЦСКА остался Евгений Гинер.
После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России, отставая от зоны Лиги Чемпионов на пять очков.
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Футбол , Роман Бабаев , Евгений Гинер , ЦСКА , ИТАР-ТАСС
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