Кержаков и Дзюба пошутили на друг другом

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Дзюба опубликовал в Instagram видео своей хоккейной тренировки, а Кержаков прокомментировал публикацию: «Эти знаменитые 17 процентов жира».

31-летний игрок в свою очередь с юмором ответил бывшему одноклубнику: «Твои 19 не побить никогда».

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне РПЛ онсыграл в 21 матче, забил 13 мячей и сделал девять результативных передач.