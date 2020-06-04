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Кержаков и Дзюба пошутили на друг другом в Instagram 

RT на русском и ещё 14 1 час назад
Кержаков и Дзюба пошутили на друг другом
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков отреагировал на пост форварда команды Артёма Дзюбы в социальных сетях.
Дзюба опубликовал в Instagram видео своей хоккейной тренировки, а Кержаков прокомментировал публикацию: «Эти знаменитые 17 процентов жира».
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Все ждём NHL 🦁

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31-летний игрок в свою очередь с юмором ответил бывшему одноклубнику: «Твои 19 не побить никогда».
Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне РПЛ онсыграл в 21 матче, забил 13 мячей и сделал девять результативных передач.
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Футбол , Александр Кержаков , Зенит
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