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Стало известно о сокращении доходов российских футбольных клубов в два раза 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 38 2 часа назад
Доходы российских футбольных клубов резко упали
Фото: РИА Новости
Доходы футбольных клубов из-за пандемии коронавируса сократились более чем в два раза, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
«Если расходные статьи клубов сократились незначительно, то доходы упали более чем наполовину. Клубы уже столкнулись с сокращением финансирования со стороны регионов. Это приводит к ситуации, когда им сложно продолжать свою деятельность. Некоторые клубы из в прошлом благополучных территорий оказались на грани банкротства», — передает ТАСС слова Дюкова на итоговом заседании коллегии Министерства спорта.
«Ряд организаций вынуждены остановить свою деятельность, сократить часть сотрудников. Это коснулось и других субъектов футбола — региональные федерации, любительские лиги и клубы. Это оказало влияние и на тренировочный процесс. Игроки старались поддерживать форму, тренеры — удаленно руководить. Но мы понимаем, что это не может быть заменой полноценному тренировочному процессу, это начало оказывать влияние на уровень готовности и мастерства наших спортсменов», — добавил президент РФС.
По его словам, проведение матчей Российский премьер-лиги со зрителями не является обязательным.
«Регламент содержит четкие протоколы действий в каждой ситуации. Какой алгоритм действий при обнаружении коронавируса и так далее. Что касается допуска зрителей в размере 10% от вместимости стадиона, это накладывает дополнительную ответственность на всех участников процесса. Но это будет сделано только при выполнении всех пунктов регламента и выполнении всех регламентов Роспотребнадзора и исходя из конкретной обстановки в регионе. Проведение матча со зрителями не является обязательным. Будет ли это реализовано, будет зависеть от состояния в регионе», — передает РИА «Новости» слова Дюкова.
Напомним, в конце мая Роспотребнадзор разрешил проводить матчи чемпионата России по футболу со зрителями.
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Комментарии
Футбол , Александр Дюков , Минспорта , РФС , Роспотребнадзор , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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