Названы условия допуска болельщиков на матчи РПЛ

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) получили проект медицинского регламента, в котором присутствуют правки от Роспотребнадзора

Об этом сообщает РБ-Спорт. По информации источника, перед входом на стадион болельщикам измеряют температуру тела бесконтактным способом. Люди с повышенной температурой тела (37°С и более) на стадион допускаться не будут. Зрители, находящиеся на стадионе, в обязательном порядке должны быть в масках и перчатках.

В местах общественного пользования будут установлены дозаторы с кожными антисептиками. Запрещено заниматься реализацией пищевых продуктов на территории стадиона, за исключением упакованной питьевой воды, при условии обработки поверхности упаковок под проточной водой.

Сезон РПЛ, приостановленный в марте из-за пандемии COVID-19, возобновится 19 июня матчами « Крылья Советов » — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов».

Ранее сообщалось, что возобновлён чемпионат Португалии по футболу.