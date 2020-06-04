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Стали известны условия допуска болельщиков на матчи РПЛ 

RT на русском и ещё 3 3 часа назад
Названы условия допуска болельщиков на матчи РПЛ
Фото: Reuters
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) получили проект медицинского регламента, в котором присутствуют правки от Роспотребнадзора.
Об этом сообщает РБ-Спорт. По информации источника, перед входом на стадион болельщикам измеряют температуру тела бесконтактным способом. Люди с повышенной температурой тела (37°С и более) на стадион допускаться не будут. Зрители, находящиеся на стадионе, в обязательном порядке должны быть в масках и перчатках.
В местах общественного пользования будут установлены дозаторы с кожными антисептиками. Запрещено заниматься реализацией пищевых продуктов на территории стадиона, за исключением упакованной питьевой воды, при условии обработки поверхности упаковок под проточной водой.
Сезон РПЛ, приостановленный в марте из-за пандемии COVID-19, возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов».
Ранее сообщалось, что возобновлён чемпионат Португалии по футболу.
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Футбол , РПЛ , Крылья Советов , Роспотребнадзор
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