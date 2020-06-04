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Русской жене бывшего игрока «Спартака» угрожают из-за отношений с темнокожим 

Газета.Ru 56 минут назад
Русской жене Адриано угрожают расисты
Фото: РИА Новости
Супруга бывшего нападающего московского "Спартака" и бразильской сборной Луиса Адриано Екатерина Дорожко высказалась о проблеме расизма в Бразилии, комментируя конфликты, которые возникают во всем мире на расистской почве. Девушка призналась, что ей было сложно адаптироваться к условиям жизни в семье родственников Адриано после свадьбы с ним. Кроме того, она заявила, что многие бразильцы угрожали ей из-за отношений с темнокожим.
"Вначале, когда я ходила на футбол в Бразилии, люди кричали мне: "Смотрите, идет русская, ха-ха-ха". Каждый день я получаю сообщения, в которых мне желают смерти, болезни для моих родителей, обещают найти меня и избить, а также много других ужасных вещей, потому что я замужем за чернокожим. Мне повезло, потому что у меня стальные нервы, и я перестала обращать на это внимание", — написала Дорожко в своем Instagram, подчеркнув, что с уважением и любовью относится как к родственникам Адриано, так и ко всем темнокожим людям.
Луис Адриано выступал за "Спартак" с января 2017 года по июль 2019 года. После ухода из стана красно-белых подписал контракт с бразильским клубом "Палмейрас". В ноябре 2019 года он женился на Екатерине Дорожко. Также бразилец является отцом трех детей от первого брака.
Ранее Дорожко уже жаловалась на оскорбления на расистской почве.
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Футбол , Луис Адриано , Спартак
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