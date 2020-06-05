Жена Кокорина показала фото с новорожденным сыном

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Гражданская жена скандально известного футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова показала кадры из роддома. Она поделилась первыми снимками их совместного со спортсменом сына Майкла. Мальчику 4 июня исполнилось три года.

Самый главный день 04.06.2017. Сынок, с днём рождения! — гласит подпись к фото в Instagram.

В этом году Кокорин смог встретить день рождения сына на свободе. В сентябре 2019 года его выпустили из тюрьмы по УДО. Спортсмен отбывал наказание вместе с братом Кириллом Кокориным , футболистом Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким. Они были осуждены по пункту «а» части 1 статьи 213 УК «Хулиганство с применением оружия». Оружием был признан стул, которым Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе «Кофемания». Ещё один эпизод в их деле — нападение на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука