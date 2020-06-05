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Возлюбленная Кокорина показала фото с новорождённым сыном 

News.ru и ещё 6 2 часа назад
Жена Кокорина показала фото с новорожденным сыном
Фото: Instagram
Гражданская жена скандально известного футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова показала кадры из роддома. Она поделилась первыми снимками их совместного со спортсменом сына Майкла. Мальчику 4 июня исполнилось три года.
Самый главный день 04.06.2017. Сынок, с днём рождения! — гласит подпись к фото в Instagram.
Свои поздравления Майклу оставили жёны других российских футболистов. Среди них отметилась Алана Мамаева, Инна Жиркова а также экс-супруга форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Кержакова Милана Тюльпанова.
В этом году Кокорин смог встретить день рождения сына на свободе. В сентябре 2019 года его выпустили из тюрьмы по УДО. Спортсмен отбывал наказание вместе с братом Кириллом Кокориным, футболистом Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким. Они были осуждены по пункту «а» части 1 статьи 213 УК «Хулиганство с применением оружия». Оружием был признан стул, которым Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе «Кофемания». Ещё один эпизод в их деле — нападение на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.
Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с нападающим Александром Кокориным. Об этом сообщил генеральный директор Александр Медведев. Контракт продлён в соответствии с рекомендациями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциации европейских клубов.
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Комментарии
Футбол , Павел Мамаев , Дарья Валитова , Кирилл Кокорин , Алана Мамаева , Александр Кержаков , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Инна Жиркова , Минпромторг , УЕФА , Зенит
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