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«Локомотив» может подписать воспитанника «Спартака» 

Soccer News 37 минут назад
«Локомотив» может подписать воспитанника «Спартака»
Фото: Soccer News
Московский "Локомотив" проявляет интерес к российскому вратарю «Сьона» Антону Митрюшкину, сообщает Metaratings.
По сведениям источника, швейцарский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы, поэтому готов расстаться с футболистом. «Локомотив» рассматривает кандидатуру Митрюшкина в качестве дублера основного вратаря Маринато Гильерме. Впрочем, проблемой для трансфера может стать физическое состояние Митрюшкина, который несколько раз получал серьезные травмы.
24-летний Митрюшкин является воспитанником "Спартака". В «Сьон» он перешел в 2016 года. Всего в составе швейцарского клуба он провел 76 матчей во всех турнирах и пропустил 127 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Футбол , Антон Митрюшкин , Спартак , Локомотив
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