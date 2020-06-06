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Все матчи РПЛ после возобновления турнира будут показывать бесплатно 

Чемпионат.com и ещё 43 4 часа назад
Матчи РПЛ покажут бесплатно
Фото: РИА Новости
Как стало известно «Чемпионату», все матчи чемпионата России после возобновления турнира будут показаны бесплатно. Оставшиеся встречи РПЛ покажут каналы холдинга «Матч ТВ». Ранее холдинг бесплатно показывал лишь несколько матчей тура. Остальные встречи транслировались на платных каналах.
Розыгрыш РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. На момент остановки турнира в турнирной таблице первое место занимает «Зенит», набравший 50 очков. Второе место занимает «Локомотив» (41), третье — «Краснодар» (41).
Чемпионат России возобновится 19 июня. «Роспотребнадзор» разрешил допустить на стадионы зрителей. Они смогут занять не более 10% мест на трибунах. При этом решение о допуске зрителей будут принимать местные власти.
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Футбол , РПЛ , Зенит , Локомотив , Роспотребнадзор
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