Матчи РПЛ покажут бесплатно

Как стало известно «Чемпионату», все матчи чемпионата России после возобновления турнира будут показаны бесплатно. Оставшиеся встречи РПЛ покажут каналы холдинга «Матч ТВ». Ранее холдинг бесплатно показывал лишь несколько матчей тура. Остальные встречи транслировались на платных каналах.

Розыгрыш РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. На момент остановки турнира в турнирной таблице первое место занимает «Зенит» , набравший 50 очков. Второе место занимает «Локомотив» (41), третье — «Краснодар» (41).