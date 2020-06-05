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Валлийский футболист Гарет Бэйл застраховал свою левую ногу 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Гарет Бэйл застраховал свою левую ногу
Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press
Выступающий за футбольный клуб «Реал» (Мадрид) валлиец Гарет Бэйл застраховал свою левую ногу, по некоторым данным сумма страховки может достигать десятков миллионов фунтов стерлингов.
30-летний футболист признался в том, что застраховал свою конечность на посвящённом гольфу YouTube-шоу. Издание Daily Star обратилось к экспертам из букмекерских контор, чтобы выяснить подробности. Те предположили, что нога Бэйла застрахована на сумму чуть менее 100 млн фунтов.
Мы провели небольшое исследование и выявили, что его нога стоит столько же, сколько улыбка Джулии Робертс, ноги Майкла Флетли и ягодицы Кайли Миноуг. Если соберётесь подписать Бэйла, учтите, что он будет стоить как две трети Криштиану Роналду. Вероятно, его нога застрахована на сумму чуть менее 100 миллионов фунтов, — заявил опрошенный изданием специалист.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Бэйл стал сооснователем киберспортивной организации Ellevens Esports. В первое время участники организации ограничатся только одной дисциплиной — футбольным симулятором FIFA 20.
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Футбол , Джулия Робертс , Гарет Бэйл , Криштиану Роналду , Реал
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