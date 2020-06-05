Думбия отказался переходить в клуб из Лиги 2 Франции

Экс-нападающий "Сьона" Сейду Думбия, известный в России по выступлению за московский ЦСКА , отказался от перехода во французский клуб.

Как проинформировал портал RMC Sport, 32-летним ивуарийцем заинтересовался "Дюнкерк", вышедший из третьего по силе дивизиона Франции в Лигу 2. Клуб даже вел переговоры со спортсменом, но в итоге игрок отказался от перехода.

Стоит отметить, что сейчас Думбия является свободным агентом. В марте "Сьон" разорвал с ним соглашение после того, как Сейду отказался пойти на снижение зарплаты в условиях пандемии COVID-19.

Что же касается карьеры в ЦСКА, то за "армейцев" Думбия играл в 2010-2014 и 2015 годах.