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Думбия отказался переходить в клуб из второй лиги Франции 

Газета.Ru 2 часа назад
Думбия отказался переходить в клуб из Лиги 2 Франции
Фото: РИА Новости
Экс-нападающий "Сьона" Сейду Думбия, известный в России по выступлению за московский ЦСКА, отказался от перехода во французский клуб.
Как проинформировал портал RMC Sport, 32-летним ивуарийцем заинтересовался "Дюнкерк", вышедший из третьего по силе дивизиона Франции в Лигу 2. Клуб даже вел переговоры со спортсменом, но в итоге игрок отказался от перехода.
Стоит отметить, что сейчас Думбия является свободным агентом. В марте "Сьон" разорвал с ним соглашение после того, как Сейду отказался пойти на снижение зарплаты в условиях пандемии COVID-19.
Что же касается карьеры в ЦСКА, то за "армейцев" Думбия играл в 2010-2014 и 2015 годах.
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