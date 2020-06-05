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«Не дай ему Бог попасть туда, откуда я выбрался. А тем, кто думает также, предложил бы несколько минут погулять по больничным палатам, где врачи борются за жизнь находящихся у последней черты людей, многие из которых до того были в числе таких вот «умников», — сказал Погребняк изданию «Спорт-Экспресс».

Как сообщал «Рамблер», 36-летний Погребняк, его жена и дети ранее заразились коронавирусом.

У футболиста была диагностирована двусторонняя пневмония, он провел в больнице две недели.