Российский футболист Павел Погребняк, который недавно вылечился от коронавируса, прокомментировал слова своего коллеги Александра Алиева, заявившего, что считает COVID-19 фейком.
«Не дай ему Бог попасть туда, откуда я выбрался. А тем, кто думает также, предложил бы несколько минут погулять по больничным палатам, где врачи борются за жизнь находящихся у последней черты людей, многие из которых до того были в числе таких вот «умников», — сказал Погребняк изданию «Спорт-Экспресс».
Как сообщал «Рамблер», 36-летний Погребняк, его жена и дети ранее заразились коронавирусом.
У футболиста была диагностирована двусторонняя пневмония, он провел в больнице две недели.