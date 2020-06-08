Неймар захотел вернуться в «Барселону» 

Форвард французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар хочет вернуться «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, о своем желании бразилец рассказал партнерам по парижской команде, с которыми поддерживает дружеские отношения. Продолжает ли Неймар вести переговоры с каталонским клубом — не уточняется.

4 июня сообщалось, что «Барселона» отказалась от приобретения бразильца. Причиной стало желание ПСЖ выручить за игрока 175 миллионов евро, а также отказ парижан рассматривать возможность включения в сделку других игроков.

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году из «Барселоны». Трансфер обошелся французскому клубу в 222 миллиона евро, что сделало Неймара самым дорогим футболистом мира. В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл в Лиге 1 15 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.