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23-летний возлюбленный матери Неймара попал в больницу с порезами на руке 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Возлюбленный матери Неймара попал в больницу
Фото: Reuters
23-летний бразильский киберспортсмен Тьягу Рамос, который является возлюбленным матери футболиста Неймара Надин Гонсалвес, попал в больницу с порезами на руке. Об этом сообщает Correio24horas.
По информации источника, инцидент произошел 2 июня в квартире Надин. Пара утверждает, что повреждения Рамос получил в ходе несчастного случая. Ему наложили 12 швов.
При этом соседи сообщали, что слышали в квартире женщины крики. Рамос и Гонсалвес посетили полицейский участок и написали объяснительные.
О романе Гонсалвес и Рамоса стало известно 12 апреля. Тогда мать футболиста опубликовала фото с возлюбленным, а сам Неймар в комментариях к посту пожелал матери счастья.
Позже Надин и Рамос расстались, но женщина решила дать возлюбленному второй шанс. О том, что Надин и Рамос сошлись, стало известно 28 мая.
Рамос на полупрофессиональном уровне играет в шутер Free Fire, а также работает моделью. Неймар защищает цвета ПСЖ с 2017 года. Он один из самых высокооплачиваемых игроков мира и самый высокооплачиваемый в чемпионате Франции. До этого он выступал за «Барселону».
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