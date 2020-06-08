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Черчесов сравнил стадион «Зенита» с другими европейскими аренами 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
Черчесов сравнил стадион «Зенита» с аренами Европы
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сравнил стадион петербургского "Зенита" с другими европейскими аренами, передает "Деловой Петербург".
"Я бы поставил петербургский стадион в один ряд с такими аренами, как наши "Лужники", как лондонский "Уэмбли", стадионы в Мюнхене и Амстердаме.
Я никогда не играл за "Зенит" и не тренировал его, так что мне трудно проникнуться тем, как болеют за эту команду. Зато я ощущал на себе, как болеют против соперников "Зенита". Болельщики — двенадцатый игрок сине-бело-голубых, это очевидно", — сказал Черчесов.
В текущем сезоне чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 50 очков.
Ранее сообщалось о том, что "Зенит" может продлить контракт с Юрием Жирковым.
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Футбол , Станислав Черчесов , Сергей Семак , Юрий Жирков , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ , Деловой Петербург
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