Черчесов сравнил стадион «Зенита» с аренами Европы

"Я бы поставил петербургский стадион в один ряд с такими аренами, как наши "Лужники", как лондонский "Уэмбли", стадионы в Мюнхене и Амстердаме.

Я никогда не играл за "Зенит" и не тренировал его, так что мне трудно проникнуться тем, как болеют за эту команду. Зато я ощущал на себе, как болеют против соперников "Зенита". Болельщики — двенадцатый игрок сине-бело-голубых, это очевидно", — сказал Черчесов.

В текущем сезоне чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 50 очков.