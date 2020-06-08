Врач «Локомотива» высказался о пандемии в России

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий высказался о пандемии коронавируса в России, передает «Чемпионат.com».

«Вы же видели, что творилось 9 мая — хороводы, фейерверки. Все это происходило, несмотря на рекомендации правительства. Людей просили остаться дома. Проблема в сознательности людей. Если бы все сидели дома этот месяц, а в дальнейшем соблюдали бы меры безопасности, то статистика заболеваемости и смертности была бы ниже.

Я не знаю, как можно бороться с такой несознательностью. Если бы все следовали правилам, то карантин закончился бы раньше», — сказал Карлицкий.