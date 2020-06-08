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Врач «Локомотива» высказался о пандемии коронавируса в России 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
Врач «Локомотива» высказался о пандемии в России
Фото: РИА Новости
Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий высказался о пандемии коронавируса в России, передает «Чемпионат.com».
«Вы же видели, что творилось 9 мая — хороводы, фейерверки. Все это происходило, несмотря на рекомендации правительства. Людей просили остаться дома. Проблема в сознательности людей. Если бы все сидели дома этот месяц, а в дальнейшем соблюдали бы меры безопасности, то статистика заболеваемости и смертности была бы ниже.
Я не знаю, как можно бороться с такой несознательностью. Если бы все следовали правилам, то карантин закончился бы раньше», — сказал Карлицкий.
Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 7 млн человек.
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Футбол , Локомотив , ВОЗ , Чемпионат.com
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