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Алан Дзагоев получил травму бедра на тренировке ЦСКА 

Чемпионат.com и ещё 22 1 час назад
Дзагоев выбыл на месяц
Фото: Чемпионат
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Алан Дзагоев получил травму бедра на одной из тренировок московского ЦСКА. Ожидается, что восстановление игрока займёт примерно один месяц.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат России. Возобновление сезона в Российской Премьер-Лиги запланировано на 19 июня.
После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят московский «Локомотив» и «Краснодар» (по 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).
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Футбол , Алан Дзагоев , Зенит , Локомотив , ЦСКА
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