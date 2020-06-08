Хеведес обратился к фанатам «Локомотива» 

Защитник Бенедикт Хеведес записал видеообращение болельщикам московского "Локомотива"

8 июня "железнодорожники" объявили о расторжении контракта с игроком по согласию сторон.

Футболист поблагодарил болельщиков и клуб, а также пожелал "Локомотиву" завершить чемпионат России и попасть в Лигу чемпионов.

"Для меня было честью играть за "Локомотив". У нас с вами было много хороших моментов: два года подряд играли в Лиге чемпионов с такими большими командами, как туринский "Ювентус", мадридский "Атлетико" и "Шальке-04".

Мы были успешны, но пришло время прощаться. Мне нужно заботиться о семье, для меня это самое важное", — сказал игрок в ролике, опубликованном на странице "Локомотива" в Twitter.

Хеведес является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. 32-летний защитник выступал за "Локомотив" с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 18 матчах.