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Хеведес обратился к фанатам «Локомотива» 

Газета.Ru и ещё 42 2 часа назад
Хеведес обратился к фанатам «Локомотива»
Фото: РИА Новости
Защитник Бенедикт Хеведес записал видеообращение болельщикам московского "Локомотива".
8 июня "железнодорожники" объявили о расторжении контракта с игроком по согласию сторон.
Футболист поблагодарил болельщиков и клуб, а также пожелал "Локомотиву" завершить чемпионат России и попасть в Лигу чемпионов.
"Для меня было честью играть за "Локомотив". У нас с вами было много хороших моментов: два года подряд играли в Лиге чемпионов с такими большими командами, как туринский "Ювентус", мадридский "Атлетико" и "Шальке-04".
Мы были успешны, но пришло время прощаться. Мне нужно заботиться о семье, для меня это самое важное", — сказал игрок в ролике, опубликованном на странице "Локомотива" в Twitter.
Хеведес является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. 32-летний защитник выступал за "Локомотив" с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 18 матчах.
Ранее бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об уходе Хеведеса.
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Комментарии
Футбол , Юрий Семин , Локомотив
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