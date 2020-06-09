Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
0 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
5 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Боруссия М Боруссия М
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фортуна
Фортуна
2 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
2 4
Бавария Бавария
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 1
Падерборн 07 Падерборн 07
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
1 1
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
1 1
Кёльн Кёльн
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Унион Унион
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Фрайбург Фрайбург
Фортуна
Фортуна
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
19:30
Вольфсбург Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Герта Герта
Унион
Унион
21:30
Падерборн 07 Падерборн 07

В «Зените» прокомментировали слухи об уходе Ивановича 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
В «Зените» прокомментировали слухи об уходе Ивановича
Фото: РИА Новости
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о возможном уходе из команды сербского защитника Бранислава Ивановича.
«Мы не ведём ни с кем переговоры о продлении или заключении новых контрактов до тех пор, пока не выиграем чемпионат России этого сезона», — цитирует гендиректора клуба Sport24.
По его словам, «Зенит» может ждать последнего матча сезона, чтобы разобраться с контрактами, а слух о том, что сине-бело-голубые не смогли договориться с Ивановичем о продлении соглашения, не имеет никаких оснований.
«Слухи о контракте Ивановича не имеют никаких оснований», — добавил Медведев.
36-летний Иванович играет за «Зенит» с 2017 года, став вместе с командой чемпионом России. В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за петербуржцев и забил три мяча.
Ранее сообщалось, что Иванович покинет клуб по окончании сезона.
Видео дня. Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры
RT на русском: последние новости
Уткин назвал лучшего российского футболиста в истории Уткин назвал лучшего российского футболиста в истории Источник: Неймар признался партнёрам по ПСЖ в желании вернуться в «Барселону» Источник: Неймар признался партнёрам по ПСЖ в желании вернуться в «Барселону» Хёведес попрощался с «Локомотивом» Хёведес попрощался с «Локомотивом»
Футбол , Александр Медведев , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Низость и подлость: я ему больше руки не подам»
«Низость и подлость: я ему больше руки не подам»
«Когда сдохнете?» Ягудин назвал чернокожих «ошибкой Земли»
«Когда сдохнете?» Ягудин назвал чернокожих «ошибкой Земли»
«Я с Рашки приехал, я не спикаю по-английски»
«Я с Рашки приехал, я не спикаю по-английски»
Умер Курт Томас
Умер Курт Томас
«Вам алкоголь затуманил разум»
«Вам алкоголь затуманил разум»
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
00:12
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
MMA
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
00:09
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение