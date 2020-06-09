«Челси» намерен приобрести Хаверца у «Байера-04»

Лондонский "Челси" включился в борьбу за футболиста леверкузенского "Байера" Кая Хаверца, сообщает Daily Mail.

По информации издания, "Челси" попытается подписать контракт с 20-летним полузащитником, трансфер которого оценивается в 75 миллионов фунтов стерлингов. Лондонцы видят в игроке сборной Германии замену хавбекам Виллиану и Педро, которые, вероятно, покинут клуб в межсезонье.

Хаверц в текущем сезоне забил 15 мячей в 38 матчах за "Байер" во всех турнирах. Действующий контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до 2022 года.