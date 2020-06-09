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СМИ: «Челси» предпримет попытку приобрести Кая Хаверца у «Байера» 

Спорт РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
«Челси» намерен приобрести Хаверца у «Байера-04»
Фото: © AFP 2020 / RONNY HARTMANN
Лондонский "Челси" включился в борьбу за футболиста леверкузенского "Байера" Кая Хаверца, сообщает Daily Mail.
По информации издания, "Челси" попытается подписать контракт с 20-летним полузащитником, трансфер которого оценивается в 75 миллионов фунтов стерлингов. Лондонцы видят в игроке сборной Германии замену хавбекам Виллиану и Педро, которые, вероятно, покинут клуб в межсезонье.
Ранее сообщалось, что на Хаверца также претендуют мадридский "Реал", мюнхенская "Бавария" и английский "Манчестер Юнайтед".
Хаверц в текущем сезоне забил 15 мячей в 38 матчах за "Байер" во всех турнирах. Действующий контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до 2022 года.
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Футбол , Реал , Манчестер Юнайтед
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