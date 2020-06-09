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Неймару предложили проучить возлюбленного его матери 

Газета.Ru 4 часа назад
Неймару предложили проучить возлюбленного его матери
Фото: РИА Новости
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар обсудил с друзьями инцидент, произошедший с возлюбленным его матери Надин Гонсалвес, киберспортсменом Тьяго Рамосом, сообщает Mundo Deportivo.
8 июня стало известно, что Рамос попал в больницу с порезами на руке.
Испанское издание привело расшифровку аудиозаписи разговора футболиста с друзьями, на которой футболист оскорбляет возлюбленного своей матери. Также он заявил, что киберспортсмен разбил стекло на балконе после ссоры с Гонсалвес. Друзья игрока предложили проучить Рамоса, в частности "воткнуть швабру в его задницу".
Ранее Неймар рассказал одноклубникам о желании вернуться в "Барселону".
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