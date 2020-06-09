Неймару предложили проучить возлюбленного его матери 

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар обсудил с друзьями инцидент, произошедший с возлюбленным его матери Надин Гонсалвес, киберспортсменом Тьяго Рамосом, сообщает Mundo Deportivo.

8 июня стало известно, что Рамос попал в больницу с порезами на руке.

Испанское издание привело расшифровку аудиозаписи разговора футболиста с друзьями, на которой футболист оскорбляет возлюбленного своей матери. Также он заявил, что киберспортсмен разбил стекло на балконе после ссоры с Гонсалвес. Друзья игрока предложили проучить Рамоса, в частности "воткнуть швабру в его задницу".

Ранее Неймар рассказал одноклубникам о желании вернуться в "Барселону".