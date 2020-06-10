РПЛ допустит на матчи 30% болельщиков

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С 1 июля на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) могут допустить болельщиков в количестве 30 процентов от вместимости стадиона, передает Sport24 со ссылкой на источник.

"Если будет улучшение обстановки, то после 1 июля возможно увеличение количества болельщиков до 30 процентов. Этот вариант обсуждался на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС)", — сообщил источник.

Напомним, сезон РПЛ возобновится 19 июня. Арены можно будет заполнять на десять процентов.

Ранее РФС утвердил сроки начала и завершения сезона-2020/21.