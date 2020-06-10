Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
0 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
5 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Боруссия М Боруссия М
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 1
Падерборн 07 Падерборн 07
Байер
Байер
2 4
Бавария Бавария
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
0 2
Майнц Майнц
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
1 1
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
1 1
Кёльн Кёльн
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Вердер Вердер
Фортуна
Фортуна
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Кёльн
Кёльн
16:30
Унион Унион
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
19:30
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
21:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Герта Герта
17 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:30
Шальке-04 Шальке-04
Боруссия Д
Боруссия Д
21:30
Майнц Майнц
Аугсбург
Аугсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм

СМИ: РПЛ допустит на матчи 30 процентов болельщиков 

Газета.Ru и ещё 30 2 часа назад
РПЛ допустит на матчи 30% болельщиков
Фото: РИА Новости
С 1 июля на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) могут допустить болельщиков в количестве 30 процентов от вместимости стадиона, передает Sport24 со ссылкой на источник.
"Если будет улучшение обстановки, то после 1 июля возможно увеличение количества болельщиков до 30 процентов. Этот вариант обсуждался на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС)", — сообщил источник.
Напомним, сезон РПЛ возобновится 19 июня. Арены можно будет заполнять на десять процентов.
Ранее РФС утвердил сроки начала и завершения сезона-2020/21.
Видео дня. Сборная Ямайки по бобслею готовится к Олимпиаде
Газета.Ru: последние новости
Первый тур после возобновления чемпионата России посвятят врачам Первый тур после возобновления чемпионата России посвятят врачам Роналду может уйти из "Ювентуса" Роналду может уйти из "Ювентуса" Наставник "Барселоны" усомнился в готовности Суареса Наставник "Барселоны" усомнился в готовности Суареса
Футбол , РПЛ , РФС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский футбол вернется на бесплатное телевидение
Российский футбол вернется на бесплатное телевидение
Медведев ответил Федуну цитатой из «Иронии судьбы»
Медведев ответил Федуну цитатой из «Иронии судьбы»
Москва отпадает: где доиграют Лигу чемпионов
Москва отпадает: где доиграют Лигу чемпионов
Девушка хоккеиста Сергачева вспомнила встречу с Ефремовым
Девушка хоккеиста Сергачева вспомнила встречу с Ефремовым
Мейвезер объявил себя лучшим боксером в истории
Мейвезер объявил себя лучшим боксером в истории
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
00:12
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
MMA
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
00:09
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение