Мини-турнир Лиги Европы может пройти в Германии 

Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, главной ареной, которая может принять все оставшиеся матчи, начиная с четвертьфинального раунда, станет "Коммерцбанк-Арена", принимающая домашние игры местного "Айнтрахта".
Окончательное решение о месте, где завершатся нынешние сезоны в Лиге чемпионов и Лиги Европы, будут объявлены Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 июня.
Ранее сообщалось, что голкипер московского "Динамо" и сборной России Антон Шунин высказался о пандемии коронавирусной инфекции.