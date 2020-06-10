Кубок раздора: зачем Федун «наехал» на Дюкова 

Футбольные «тяжеловесы» и прореха в регламенте

Сыр-бор разгорелся вокруг полуфинального матча Кубка России между петербургским «Зенитом» и «Спартаком»: исполком принял решение о проведении этого поединка в Питере, что вызвало бурный протест со стороны босса «красно-белых». Федун, намекая на «зенитовское» прошлое Дюкова (Александр Валерьевич до президентства в РФС занимал должность председателя совета директоров «сине-бело-голубых»), обвинил его в том, что тот «продавливает» решения в пользу своего бывшего клуба.

Дюков, в свою очередь, отметил, что это высказывание оппонента было «на грани», а касательно «продавливания» интересов «Зенита» добавил, что «это, наверное, не так». Поскольку, дескать, если бы у руководителя РФС была такая заинтересованность, он бы не выступал за возобновление чемпионата, а просто вручил бы золотые медали питерской команде. Которая, напомним, на данный момент лидирует в РПЛ с отрывом в девять очков от преследователей.

Суть конфликта между «тяжеловесами» российского футбола заключается в неточности регламента в отношении определения места проведения кубковых матчей на стадиях, предшествующих финалу: 1/8, 1/4 и полуфинальной. На протяжении предшествующих сезонов стабильно действовало правило, что хозяином поля на этих стадиях в каждой паре автоматически становится команда, проведшая в этом розыгрыше Кубка меньше домашних игр, чем её соперник. Если же у обеих команд эти показатели одинаковы, то хозяина поля в паре определяет жеребьёвка.

Однако в регламенте нынешнего кубкового турнира этого пункта по какой-то причине не оказалось. И это дало повод Федуну, равно как и огромной армии «красно-белых» болельщиков, надеяться, что место проведения полуфинала «Зенит» — «Спартак» будет определено жребием. Либо игра пройдёт на нейтральном поле.

Интересно, что допущенная в официальном документе оплошность вскрылась ещё несколько месяцев назад, когда в четвертьфинальном поединке встречались подмосковные «Химки» и столичное «Торпедо» . Уже тогда по «новому» регламенту следовало провести жеребьёвку, но было решено воспользоваться положением прежнего регламента, согласно которому право принять соперника на своём поле отдавалось «Химкам». «Автозаводцы» не особо возражали, поскольку начавшаяся реконструкция их стадиона на Восточной улице всё равно оставила команду Сергея Игнашевича без домашней арены.

Полуфинал — в Питере, и без всякой жеребьёвки

Однако руководство «Спартака», когда дело дошло до «дележа» роли хозяина поля в кубковом полуфинале, оказалось совсем не таким сговорчивым. Тем более что Дюков и его ближайшее окружение в РФС ошибку в регламенте проведения Кубка России признали. Значит, требование провести жеребьёвку для определения места проведения суперматча «Зенит» — «Спартак», казалось бы, выглядит вполне законным и уместным. Как и констатация факта, что в главной руководящей структуре нашего футбола всегда найдётся место элементарному бардаку.

Но давайте оглянемся в прошлый сезон, чтобы понять, откуда «выросли ноги» у этой конкретной оплошности с определением хозяев поля на поздних кубковых стадиях. Напомним, что в предыдущем розыгрыше Кубка проводился эксперимент: все противостояния в четверть— и полуфинальном раундах были двухматчевыми, то есть победитель определялся по еврокубковой формуле по сумме двух встреч. Таким образом, определять хозяина поля в этих противостояниях не было необходимости — каждая команда играла по матчу дома и в гостях.

Тот эксперимент признали не самым удачным и в сезоне-2019/20 решили от него отказаться, вернувшись к прежней одноматчевой системе. И вот здесь можно предположить, что при этом возврате «забыли» про пункт с автоматическим определением хозяина поля по большему числу гостевых игр на предыдущих стадиях. Но очевидно, что этот пункт должен был присутствовать и в кубковом регламенте текущего сезона.

Ещё раз подчеркнём: это — не оправдание сотрудникам РФС, отвечающим за составление регламента, они обязаны отслеживать подобного рода подводные камни. Но для общего понимания возникшей конфликтной ситуации эта история необходима, поскольку она может объяснить возникший прокол в кубковом регламенте.

А теперь обратимся к фактам текущего розыгрыша Кубка России. «Зенит» и «Спартак», как и все клубы премьер-лиги, стартовали в турнире с 1/16 финала. При этом петербуржцы провели два поединка на выезде (в Красноярске с «Енисеем» и в Грозном с «Ахматом») и один — дома (с «Томью»), тогда как у «красно-белых» показатели противоположные: выезд в Набережные Челны к «КАМАЗу» и домашние встречи с «Ростовом» и ЦСКА

Признаюсь честно, в противостоянии «Зенита» и «Спартака» мои симпатии никогда не были на стороне «сине-бело-голубых», но логика и здравый смысл подсказывают, что предстоящий кубковый полуфинал должен пройти в Санкт-Петербурге. Причём без всякой жеребьёвки. «Красно-белым» в лице их главного босса не следует цепляться за прорехи в регламенте и лишний раз намекать на «пропитерскую» ориентацию нынешней верхушки РФС. Для последнего утверждения желающие могут найти и более весомые аргументы и факты.

«Газпром Арена» с шестью тысячами зрителей — чем не нейтральное поле?

Вместо того, чтобы ломать сейчас множество копий и давать повод руководству РФС лишний раз назначить на матч «Спартака» любимого арбитра Михаила Вилкова , Леониду Федуну стоило бы получше изучить календарь оставшейся части чемпионата РПЛ, а также вспомнить, что на матчи премьер-лиги будут допущены зрители в количестве, не превышающем десять процентов от вместимости арены. Если Дюкову и его сподвижникам не удастся по ходу оставшейся части сезона-2019/20 продавить (извините за прижившийся в этих заметках термин!) увеличение квоты допускаемых на трибуны болельщиков, то вживую полуфинал Кубка «Зенит» — «Спартак» на «Газпром Арене» смогут посмотреть чуть больше шести тысяч зрителей. Иными словами, «сине-бело-голубые» фактически лишатся мощнейшей фанатской поддержки, которая возможна только при аншлаге на питерском 60-тысячнике. То есть поединок по своему антуражу будет сильно смахивать на встречу на нейтральном поле. Чего, собственно, и хотел добиться спартаковский босс.

А что касается календаря, кубковый полуфинал намечен на 18 или 19 (вторая дата более реальна) июля. То есть поединок пройдёт в промежутке между предпоследним и заключительным турами чемпионата РПЛ. С большой вероятностью к тому времени и «Зенит» окончательно оформит второй кряду чемпионский титул, и «Спартак» лишится серьёзной турнирной мотивации в премьер-лиге, в таблице которой он сейчас находится в самой серединке — на восьмой строчке. А значит, можно будет все силы и эмоции сосредоточить именно на кубковой битве с принципиальным соперником. При этом весьма вероятно, что для «красно-белых» победа в Кубке будет куда более важна, поскольку откроет прямую дорогу в групповой турнир Лиги Европы. А с таким мотивирующим фактором должно быть всё равно, где играть против действующего чемпиона страны.

Резюмируя всё сказанное, осмелимся дать Леониду Арнольдовичу совет: ни к чему сейчас тратить нервы и эмоции, тем более — после перенесённого заболевания COVID-19. Кто знает, может, окончательное выздоровление босса клуба станет отправной точкой для ренессанса «красно-белой» команды, для укрепления победного духа которой как раз очень кстати будет кубковый успех в поединке с могущественным соперником именно на его арене.