Семак оценил шансы на возвращение Кокорина

«Моя позиция не изменилась: был бы рад вновь видеть Сашу в нашей команде. Думаю, у него такие же чувства. Остальное покажет время», — заявил Семак.

19 мая Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» до конца сезона. Генеральный директор клуба Александр Медведев сказал, что клуб пошел на это ради того, чтобы позволить форварду продолжить выступать в составе «Сочи»

В марте сообщалось об интересе к футболисту со стороны европейских клубов. Кроме того, СМИ утверждали, что Кокорин может продолжить карьеру в столичном «Локомотиве»

До паузы в чемпионате Кокорин провел четыре матча и забил три мяча в составе «Сочи», куда перешел из «Зенита» на правах аренды. В сентябре 2019-го форвард вышел из колонии и вернулся в санкт-петербургский клуб, однако «Зениту» не разрешили внести игрока в заявку на сезон.