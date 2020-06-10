Медведев ответил Федуну цитатой из «Иронии судьбы» 

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По словам Медведева, он отправил Федуну видео с фрагментом фильма «Ирония судьбы».

Леонид Арнольдович ведь предлагал кинуть жребий, чтобы выяснить, где же играть полуфинал. А я, как другой герой кино, говорю ему: «Мы не будем полагаться на случай», — приводит слова гендиректора «Зенита» «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи РПЛ будут показаны на «Матч ТВ».