Медведев ответил Федуну цитатой из «Иронии судьбы» 

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на недовольство владельца «Спартака» Леонида Федуна решением РФС провести матч между клубами в 1/2 финала Кубка России на стадионе в Санкт-Петербурге.
По словам Медведева, он отправил Федуну видео с фрагментом фильма «Ирония судьбы».
Леонид Арнольдович ведь предлагал кинуть жребий, чтобы выяснить, где же играть полуфинал. А я, как другой герой кино, говорю ему: «Мы не будем полагаться на случай», — приводит слова гендиректора «Зенита» «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи РПЛ будут показаны на «Матч ТВ».