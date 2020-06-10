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Медведев ответил Федуну цитатой из «Иронии судьбы» 

RT на русском 1 час назад
Медведев ответил Федуну цитатой из «Иронии судьбы»
Фото: @zenit_spb Twitter
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на недовольство владельца «Спартака» Леонида Федуна решением РФС провести матч между клубами в 1/2 финала Кубка России на стадионе в Санкт-Петербурге.
По словам Медведева, он отправил Федуну видео с фрагментом фильма «Ирония судьбы».
Леонид Арнольдович ведь предлагал кинуть жребий, чтобы выяснить, где же играть полуфинал. А я, как другой герой кино, говорю ему: «Мы не будем полагаться на случай», — приводит слова гендиректора «Зенита» «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи РПЛ будут показаны на «Матч ТВ».
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Футбол , Александр Медведев , Леонид Федун , Спартак , Зенит , РФС
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