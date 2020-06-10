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Москва отпадает: где доиграют Лигу чемпионов 

Газета.Ru 2 часа назад
Москва отпадает: где доиграют Лигу чемпионов
Фото: Газета.Ru
Лига чемпионов УЕФА все ближе: с возобновлением национальных первенств проясняется судьба главного клубного турнира Европы, который продолжится сразу по завершении чемпионатов стран. «Газета.Ru» — о финальном отрезке ЛЧ, который украсит собой конец лета 2020 года.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) находится в финальной стадии разработки плана завершения Лиги чемпионов — 2019/20, прерванной в марте из-за пандемии коронавируса. Как сообщает испанское издание AS, Лиссабон будет выбран городом, где пройдет мини-турнир. Он будет сыгран за закрытыми дверями с участием команд, которые преодолеют стадию 1/8 финала. В свою очередь решающий матч турнира запланирован на 23 августа на стадионе «Стадиу да Луж».
Теперь с почти полной уверенностью можно сказать, что столица Португалии опередила Мадрид и Москву, которые, по данным ряда европейских изданий, были готовы принять столь необычно завершающуюся Лигу чемпионов. В Лиссабоне и уровень заболеваемости коронавирусом был ниже, и арены-хозяйки «Жозе Алваладе» и «Стадиу да Луж» находятся в паре километров друг от друга, что удобно для организаторов (вдобавок на этих стадионах в ЛЧ не будут играть местные команды).
Проект программы предусматривает, что четыре оставшиеся встречи 1/8 финала будут сыграны 8 и 9 августа, по два поединка в субботу и воскресенье. Через двое суток восемь команд, прошедших в четвертьфинал, должны будут прибыть в Лиссабон, чтобы с 12 августа начать выявлять победителя.
Что же касается Лиги Европы, то с форматом второго по значимости клубного турнира Европы сомнений больше. Однако и в случае с ЛЕ организаторы прорабатывают экстренный план, чтобы трофей разыгрывался тем же путем, что и в Лиге чемпионов: проводится один матч навылет. Отмечается, что финальная стадия из Польши будет перенесена в Германию, которая располагает большим количеством стадионов и уже давно возобновила Бундеслигу.
Как итог, УЕФА компенсирует как Стамбулу, так и Гданьску право на проведение финалов, которого в текущем сезоне они лишились из-за пандемии COVID-19.
Напомним, что изначально пары 1/8 финала выглядели следующим образом:
«ПСЖ» прошел дортмундцев (1:2; 1:0), а «Атлетико» — победителя прошлого розыгрыша ЛЧ «Ливерпуль» (1:0; 3:2). Также «Аталанта» сломила сопротивление испанского клуба, за который выступает Денис Черышев (4:1; 4:3), тогда как «Тоттенхэм» Жозе Моуринью не справился с Тимо Вернером и компанией (1:0; 3:2). Остальные команды сыграли только первые матчи противостояний. «Бавария» разгромила «Челси» (3:0), «МС» дожал в Мадриде «Реал» (2:1), «Наполи» разошелся миром с «Барсой» (1:1), а «Лион» в родных стенах сенсационно огорчил Криштиану Роналду (1:0).
Стоит отметить, что информацию о датах и месте проведения оставшихся матчей текущего розыгрыша Лиги чемпионов европейские СМИ преподносят лишь на основе собственных источников, которые близки к ситуации. И несмотря на то что возобновление еврокубкового сезона в начале августа является наиболее вероятным, в УЕФА пока окончательного решения по данному вопросу не приняли.
Еще в конце апреля по итогам очередного заседания исполкома Союза было принято решение дождаться завершения всех национальных первенств. В мае исполком должен был провести новые слушания, однако они были перенесены на 17 июня из-за возникших проблем с городами-хозяйками Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. До этого момента рабочая группа УЕФА, Ассоциации европейских клубов и Европейских лиг продолжает рассматривать варианты доигровки Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«Была создана рабочая группа, в которую вошли представители лиг и клубов, для изучения решений, исходя из календаря, возможных форматов, которые позволили бы доиграть сезон. Рассматриваются различные варианты, пока не было принято никаких решений», — приводит РИА «Новости» слова представителя УЕФА.
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Футбол , Статьи , Денис Черышев , Криштиану Роналду , Тимо Вернер , УЕФА , Реал , Газета.Ru , РИА Новости
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